В Челябинске стоматологов обвиняют в мошенничестве при получении выплат

Следственная часть Главного следственного управления ГУ МВД России по Челябинской области возбудила уголовные дела в отношении руководителя стоматологической клиники, его подчиненного и восьми местных жителей. Их обвиняют в мошенничестве при получении выплат (ч. 2,3 ст. 159.2 УК РФ), сообщает пресс-служба регионального полицейского главка.

По версии следствия, сообщники вступили в сговор для хищения материнского капитала. Полиция считает, что руководство клиники заключало фиктивные договоры на оказание платных услуг с местными жителями, имеющими право на дополнительные меры господдержки. Затем подложные документы предоставляли в управление соцзащиты населения и министерство социальных отношений области для получения компенсаций на покрытие расходов. Похищенные таким образом деньги сообщники распределяли между собой. По данным полиции, фигуранты причастны к восьми эпизодам хищения бюджетных средств в общей сумме более 1 млн руб.

Противоправную деятельность южноуральцев пресекли оперативники управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по региону. По местам проживания соучастников и адресам их работы полицейские провели обыски, имущество обвиняемых арестовано на сумму более 3 млн руб.

Виталина Ярховска