Обозреватель “Ъ FM” Анна Минакова рассказывает о Villa San Michele, которая готовится к открытию после полуторагодовой реставрации.

Весной 2026 года после 18 месяцев реставрации откроется Villa San Michele, отель, который занимает здание бывшего монастыря XV века во Флоренции. И если кому-то сама идея его превращения в гостиницу кажется диковатой, то для Италии это, скорее, традиция, чем вызов. Достаточно вспомнить хотя бы Four Seasons в Милане, устроенный в бывшем конвенте ордена св. Варфоломея. Но Villa San Michele — особенный случай. Фасад приписывают школе Микеланджело, а в списке постояльцев — знаменитости: от писателей и режиссеров до членов королевских домов. Теперь вилла открывается снова с тремя новыми сьютами: Limonaia, расположенным в старой оранжерее, Grand Tour — в тех покоях, где некогда ночевал Наполеон, и Botanica — номер, окруженный садами и террасами. Впервые здесь появится spa Guerlain и новая программа, созданная совместно с La DoubleJ, итальянским брендом, известным своими яркими вещами для отдыха, пляжа и дома.

