«Россети Тюмень» направили 2,6 млрд рублей на подготовку энергокомплекса Югры к зиме

«Россети Тюмень» завершили подготовку электросетевого комплекса Ханты-Мансийского автономного округа – Югры к отопительному сезону 2025/2026 годов. Энергетики отремонтировали и провели техобслуживание 324 подстанций и свыше девяти тысяч километров линий электропередачи (ЛЭП) различного класса напряжения. На финансирование производственной программы компания направила 2,6 млрд рублей.

Специалисты провели на подстанциях ремонт 848 силовых трансформаторов и 485 выключателей и заменили 1164 опорно-стержневых изолятора. На ЛЭП энергетики обновили более 20 километров провода и свыше 14 тысяч изоляторов, а также усилили 635 опор и 535 бетонных фундаментов. Чтобы сохранить популяцию пернатых и минимизировать риски перерывов электроснабжения по их вине, сотрудники компании смонтировали порядка 2,6 тысячи птицезащитных устройств. Для исключения угрозы низовых пожаров и падения веток на провода энергетики расчистили от поросли более 2,1 тысячи гектаров охранных зон ЛЭП.

Все мероприятия в рамках подготовки к отопительному сезону выполнены в срок. Своевременное проведение работ обеспечит надежное электроснабжение бытовых и промышленных потребителей главного нефтедобывающего региона России в период максимальных нагрузок на энергосистему.

АО «Россети Тюмень»