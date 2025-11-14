Захарова иронично разыграла разговор Мерца и Зеленского об украинских беженцах

Представитель МИД России Мария Захарова с насмешкой прокомментировала телефонный разговор канцлера ФРГ Фридриха Мерца и президента Украины Владимира Зеленского. Беседа сторон, детали которой передала газета Die Welt, была посвящена переезжающим в Германию украинским беженцам. Господин Мерц призвал украинцев вместо эмиграции «нести службу» в своей стране.

«Мерц: Хер Зеленский, заберите украинцев из Германии. Зеленский: Хер Мерц, мне нечем их убивать в таких количествах. Будут поставки вооружений и денег, закроем границы и еще понизим мобилизационный возраст. Иначе ждите новых потоков»,— описала разговор в Telegram-канале Мария Захарова.

Ответ Владимира Зеленского на предложение Фридриха Мерца в статье Die Welt не передан. Канцлер ФРГ лишь уточнил, что правительство собирается лишить определенные группы украинских беженцев гражданских пособий.