Самарский метзавод в декабре откроет Центр розничной торговли на Урале

В Верхней Пышме (Свердловская область) в декабре откроется розничный Центр дистрибуции Самарского металлургического завода (СМЗ), сообщили в пресс-службе предприятия. Аналогичный центр весной открылся в Самаре.

Фото: Пресс-служба СМЗ

Генеральный директор СМЗ» Сергей Бурцев отметил, что открытие центра — это новый формат продаж. «Этот уникальный формат для цветной металлургии позволил каждому желающему приобрести продукцию завода в любом объеме»,— пояснили в пресс-службе.

АО «Самарский металлургический завод» — один из крупнейших производителей алюминиевых полуфабрикатов в России, производит широкий ассортимент листопрокатной, прессовой и кузнечной продукции из всех марок алюминиевых сплавов. Предприятие основано в 1960 году. Входит в состав холдинга «Промышленные Инвестиции» Михаила Шелкова.

Алексей Буров

