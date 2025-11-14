Гаджеты вводят в моду

Обозреватель “Ъ FM” Яна Лубнина рассказывает о вязаном чехле-сумке iPhone Pocket, а также о партнерствах бренда с Hermes и Nike.

Впервые за долгое время производитель iPhone создал коллаборацию с представителем fashion-среды. 14 ноября 2025 Apple начала продажи нового аксессуара — это премиальный вязаный чехол-сумка для iPhone, созданный совместно с японским модным домом Issey Miyake.

iPhone Pocket выполнен из специального растягивающегося тканевого материала, который плотно удерживает телефон и может вместить другие мелочи, скажем, ключи или AirPods. Кроме классических черного и коричневого есть очень броские неоновые цвета: лимонный, мандариновый, так называемый павлиний — темно-синий с оттенками зеленого. Палитра предполагает идеальное сочетание с новой линейкой устройств. Если прямо, яркий аксессуар напоминает носок с разрезом. Своеобразный «гольф» можно носить на руке, а модель подлиннее, «чулок», легко перекидывается через плечо. Заявлено, что дизайн аксессуара подчеркивает связь пользователя с устройством, объединяя технологичность и минимализм. В зависимости от размера сумка стоит $150 или $230.

Самая запоминающаяся fashion-коллаборация у Apple случилась с Hermes в 2015 году. Коллекционный выпуск Apple Watch Hermes включал смарт-часы с корпусом из нержавеющей стали и роскошными ремешками, изготовленными вручную парижскими мастерами. Стоили эти часы тогда в Москве от 95 тыс. до 130 тыс. руб. в зависимости от формы ремешка. На корпусе была выгравирована подпись Hermes, и этот союз ознаменовал новый этап в интеграции технологий и моды. Другой пример взаимодействий Apple c крупными брендами — партнерство с Nike. Но там разработка совместных продуктов больше касалась технических характеристик устройств для любителей спорта. В частности, имела успех версия смарт-часов Apple Watch Nike+ в 2016 году.

Любопытно, как теперь Apple внезапно решил подхватить волну с аксессуарами для устройств, хотя всевозможные держатели, шнурки, микросумки уже в изобилии. А возможно, это важное заявление: удобнее и компактнее смартфонов пока не будет, так что учимся стильно носить эти.

