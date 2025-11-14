«Строительство офисов сосредоточено вокруг технологических кластеров»

Обозреватель “Ъ FM” Светлана Бардина рассказывает о том, как районы, соседствующие с крупными вузами и научно-исследовательскими центрами, формируют новую карту активности бизнеса в столице.

Локации, расположенные рядом с ведущими университетами и исследовательскими центрами, становятся ядром роста технологического предпринимательства. И это ведет к формированию новой карты деловой активности в городе. По данным исследования компаний CORE.XP и October Group, уровень вакантности офисных площадей в этих локациях удерживается в диапазоне от 2% до 5%, а совокупный объем новых деловых пространств в радиусе образовательных кластеров к 2030 году превысит 1,15 тыс. кв. м.

Исследование охватывает районы, где сосредоточены ключевые образовательные учреждения и научная инфраструктура: Раменки, Хамовники и Якиманка, Басманный и Можайский районы, а также Строгино, Проспект Вернадского, Хорошевский район, Москворечье-Сабурово и окрестности станций метро «Новослободская» и «Менделеевская». Эти локации становятся катализатором развития малого и среднего бизнеса, ориентированного на внедрение передовых технологий. Вокруг кампусов формируется устойчивая экосистема, объединяющая образовательные ресурсы с предпринимательскими инициативами, где активно развиваются профессиональные сообщества и стабильно растет спрос на современные деловые пространства.

Наибольший объем строительства офисов вокруг университетских и технологических кластеров сосредоточен в Хорошевском районе — около 700 тыс. кв. м. В Можайском районе планируется ввод более 215 тыс. «квадратов». В Хамовниках, Басманном районе и вблизи «Новослободской», по данным брокеров, аренда в бизнес-центрах достигает 70 тыс. руб. А наиболее доступные офисы расположены в Раменках, на Проспекте Вернадского и в Строгино — здесь аренда составляет от 20 тыс. руб. за кв. м в год.

Светлана Бардина