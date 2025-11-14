Обозреватель “Ъ FM” Павел Шинский рассказывает о популярности курорта, который не был самым знаменитым.

О целебных свойствах минеральных источников ныне бельгийского городка Спа первым написал еще Плиний Старший. Здесь побывали британский монарх Карл II Стюарт и российский император Петр Великий. Здесь заводил романы Джакомо Казанова, а Агата Кристи сделала городок в Арденнах родиной сыщика Эркюля Пуаро. И не сказать ведь, что средневековый Спа был самым знаменитым городом-курортом.

К примеру, Карловы Вары, по легенде, создал сам Карл Великий. Но в европейские языки слово «спа» в значении «курорт с лечебными водами» вошло уже в XVIII веке. Вроде повод гордиться. Ну, представьте себе, что детство ваше прошло в городе-санатории. Вот и жители Спа с тех пор доказывают, что не только о здоровье пекутся. Тут в 1888 году прошел первый в мире конкурс красоты, а гоночная трасса Спа-Франкоршам даже среди гонщиков «Формулы-1» считается опасной. Но об этом мало кто помнит. Хорошая репутация — страшная сила.

Павел Шинский