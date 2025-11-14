«Это привлекательный и беспощадный экшн»

Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Буткевич делится своими впечатлениями об экранизации романа Владимира Богомолова «Август сорок четвертого» («Момент истины»).

Сегодня немного сменю тему. К архитектуре я еще не раз вернусь, а сейчас — о кино. Посмотрел фильм «Август» и хочу поделиться своими впечатлениями. Не посмотреть просто не мог: я прочел роман «В августе сорок четвертого» (также известный под названием «Момент истины») , мне кажется, в 1975 году, как только он был опубликован отдельным изданием. Мне тогда было 12, я вообще читал все подряд. Из романа я узнал термин «контрразведка Смерш», а родители рассказали, что это обозначает «смерть шпионам». В моей советской школе такого не преподавали. Потом прочел все остальные рассказы этого удивительного и странного автора — Владимира Богомолова. Они все про войну и очень личные.

Роман я помню, понятно, практически наизусть. Поэтому, забегая вперед, скажу, что, конечно, к первой и главной экранизации я отношусь нежно. Это 2001 год, режиссер — белорус Михаил Пташук. В главных ролях: Евгений Миронов, Владислав Галкин и чуть ли не впервые Юрий Колокольников. Дальше — россыпь имен: Александр Балуев, Алексей Петренко, Александр Феклистов, Ярослав Бойко, Виктор Павлов, Беата Тышкевич. Переиграть такой небосвод трудно. В целом, и не удалось.

Помню, как в детстве родители глухо рассказывали, что экранизировать роман уже собрался литовец Витаутас Жалакявичус. Что-то не сложилось, наверное. Богомолов позже писал, что образы не получались, но материала не сохранилась. Через 25 лет Богомолов просто снимет свое имя из титров: нашел какие-то несоответствия своим замыслам. С моей точки зрения, а я литературоцентричен и многие русские тексты знаю практически наизусть, там было полное попадание в аутентичную литературную основу.

В сегодняшнем варианте бесконечно смелого 70-летнего питерского сценариста Сергея Снежкина многие линии и даже сцены прописаны заново. Играют Сергей Безруков, Никита Кологривый и Павел Табаков. Это привлекательный и беспощадный экшн, где (не соглашусь со многими коллегами) вообще нет психологизма, которым буквально пронизаны и книга, и первая экранизация. Согласитесь, нельзя же считать настоящим психологизмом главный эпизод всей истории — «момент истины», когда Безруков видит у фашистского преступника фотографию дочери, и у него сбегает слеза. Потому что своя болеет.

Дмитрий Буткевич