Криштиану Роналду получил первую в карьере красную карточку в составе сборной Португалии. Внимание к звездному нападающему и так было повышенное: ранее он заявил, что чемпионат мира-2026 станет последним в его карьере. За игрой спортсмена в сборной Португалии, которая уступила команде Ирландии 0:2 в рамках отборочного матча турнира, следил спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов.

Фото: Clodagh Kilcoyne / Reuters

Роналду вышел в стартовом составе и был заметен с первых минут: бил по воротам пяткой, исполнял штрафной и ускорялся не хуже своих молодых коллег. Поверить в то, что игроку скоро 41 год, было сложно. Несмотря на возраст, Криштиану по-прежнему хорош, уверен комментатор Александр Елагин: «Как ни странно, он если потерял в скорости, то немного, а бомбардирские качества у пятикратного обладателя "Золотого мяча" остаются на высочайшем уровне. Что умеет делать Криштиану Роналду, так это забивать».

Но, несмотря на все это, Португалия хоть и владела мячом, но получила два гола еще до перерыва, что было, мягко говоря, неожиданностью. В такие моменты от звездных игроков болельщики всегда ждут чудес. Но Криштиану Роналду волшебником так и не стал. Более того, во втором тайме нападающий начал нервничать, видимо, от того, что у него многое не получается, и в одном из эпизодов на глазах у всех ударил соперника локтем, схлопотав красную карточку, кстати, первую в своей карьере в матчах за сборную. Причем звезда еще и трибуны провоцировал, утирая несуществующие слезы, мол, не стоит ирландскому игроку плакать после столкновения. Теперь Криштиану не сыграет в следующем домашнем матче с Арменией, где португальцам для того, чтобы остаться на первом месте в группе F, нужна только победа. А поведение звездного игрока наверняка добавит размышлений главному тренеру сборной Португалии Роберто Мартинесу, который вряд ли ждал от опытного футболиста юношеской горячности.

Впрочем, скорее всего, эта история забудется быстро. И если Роналду проявит себя в Мексике, Канаде и США, то вполне может передумать и решит сыграть еще на одном чемпионате мира, считает экс-футболист Павел Мамаев: «Он уникальный человек, который не поддается никакому анализу. Он единственный такой в мире, и ожидать можно всего чего угодно. Если он посчитает нужным найти в себе мотивацию и силы, я уверен, что может выступить и еще на одном турнире».

Тем более в 2030 году мундиаль пройдет в Испании, Португалии и Марокко. Так что вариант, при котором звездный форвард попадет в состав своей сборной и будет, например, выходить на замену, побив все мыслимые и немыслимые рекорды футбольного долголетия, вполне возможен. Правда, ему тогда будет 45 лет. Физические данные при таком отношении к здоровью, как в нынешних реалиях, он в принципе может и сохранить. Но сможет ли Роналду справиться с нервами? Ведь на больших турнирах такие выходки, как в матче с Ирландией, даже самые преданные болельщики ему вряд ли простят.

Владимир Осипов