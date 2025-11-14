Обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов рассказывает о том, как сборная Испании по баскетболу-ID поступила на Паралимпийских играх в Сиднее в 2000 году.

Сейчас в России дефицит международных матчей, и этим уже успели воспользоваться мошенники. В 2024-м на баскетбольный турнир в Пермь приехала сборная Колумбии. Казалось бы, отлично, только вот вместо реальных профессионалов на площадку вышли любители. Причем их уровень был настолько низким, что грянул скандал, ведь местный клуб «Парма» разгромил мнимую сборную Колумбии с неприличным счетом 155:53. Конечно же, после этого выяснить, какую сумму перечислила Федерация баскетбола нашей страны этим колумбийцам-любителям, сразу стало невозможно. Но то, что команде оплатили перелет, отель и трансфер, факт неоспоримый. Впрочем, мошенничество подобного толка в мире спорта — не новость. Например, в 2009-м в официальном матче под эгидой FIFA вместо сборной Зимбабве сыграли футболисты клуба «Мономотапа Юнайтед».

Но самый мерзкий обман позволили себе испанцы. На Паралимпийские игры в Сиднее в 2000 году вместо игроков с интеллектуальными отклонениями они привезли обычных баскетболистов. Конечно же, эта команда выиграла золотую медаль. Кстати, в финале испанцы одолели россиян. К счастью, закрывать глаза на это никто не стал, и сборную все-таки лишили награды. Этот случай не только поставил под сомнение всю систему классификации паралимпийцев, но и серьезно подорвал доверие к турниру. Вскрылось все после того, как в команду сумел внедриться испанский журналист. Именно он выяснил, что из 12 баскетболистов только двое имели настоящие медицинские справки. Остальные оказались обычными атлетами, в том числе бывшими игроками региональных лиг. Но суд по этому громкому делу состоялся только в 2013-м, и все, кто попал на скамью подсудимых, чудесным образом оказались невиновными. Единственным, кто понес наказание, стал глава федерации Фернандо Мартин Висенте. Он сам признался в мошенничестве и заплатил за это штраф €5,4 тыс. Такая вот европейская справедливость.

Владимир Осипов