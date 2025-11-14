«Немецкий "сарай" стал мощнее, чем гиперкар Bugatti Veyron»

Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Гронский рассказывает о тюнинговой версии универсала Audi RS6.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: MTM Фото: MTM

Один мой немецкий знакомый, счастливый владелец тюнингованного «Брабусом» «Мерседеса», еще в прошлом веке жаловался мне, что в его машине подстаканник — это совершенно лишняя вещь. Потому что, когда ты идешь по автобану «под триста», вцепившись в руль побелевшими от напряжения пальцами, решительно невозможно отвлечься на кофе, не говоря уже о бутербродах, которые дала с собой жена. Вообще, возможность автомобиля ездить с такой скоростью — это скорее вопрос удовлетворения собственного эго: «да, я могу, но я вовсе не обязан каждый день так носиться». Собственно, иначе и не было бы рынка подобных машин, ибо далеко не все их покупатели герои автоспорта.

На днях немецкая тюнинговая фирма MTM представила свой проект на базе универсала Audi RS6. Этот автомобиль, названный Pangaea GT, оснащен 4-литровым двигателем V8 с двойным турбонаддувом, отдачу которого удалось повысить с 630 л. с. до 1100 л. с., то есть практически вдвое. В итоге немецкий «сарай», как у нас в свое время было принято называть универсалы, стал мощнее, чем гиперкар Bugatti Veyron. Pangaea GT может ускоряться с нуля до 100 км/ч всего за 2,6 секунды и развивать скорость свыше 350 км/ч. Специалисты также разработали для универсала обвес из углеродного волокна, установили воздухозаборник на крыше и оснастили автомобиль 22-дюймовыми дисками с центральной гайкой. В салоне карбоновые ковшеобразные сиденья появились не только спереди, но и на втором ряду. Отделка выполнена из кожи с алькантарой и украшена контрастной строчкой. Цена Pangaea GT пока не объявлена, но всего MTM планирует выпустить 25 таких универсалов.

Словно напоминание о том, что со скоростью «за триста» лучше ездить по специально подготовленным трассам, стала презентация на этой неделе концепта Audi R26. Это гоночный болид, на котором немецкая команда будет выступать в «Формуле-1» в сезоне 2026 года.

Дмитрий Гронский