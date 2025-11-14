«Зима — настоящий вызов нашему настроению»

Обозреватель “Ъ FM” Анна Кулецкая рассказывает о том, как сон и солнечный свет влияют на настроение.

«На небе обнаружен светящийся объект в форме шара, и мы не знаем, что это»,— такими шутливыми подписями жители Москвы, Санкт-Петербурга и некоторых других городов сопровождают фотографии редких солнечных пейзажей. Но если без шуток, зима — это не только время пушистых шарфов и горячего шоколада, но и настоящий вызов нашему настроению. Ученые не первый десяток лет пытаются разгадать, как навсегда побороть тоску, которая сопровождает этот период. Об очередном эксперименте группы исследователей из университета Эдинбурга рассказывает The Guardian. Газета отмечает, что в Великобритании от зимней хандры страдает каждый пятый житель, хотя только 2% граждан сталкиваются с депрессией.

Помимо основной причины — недостатка солнечного света, ученые назвали и другую, которая не только влияет на настроение, но и перестраивает весь организм. Они проанализировали данные о сне, собранные британским биобанком за четыре года у 0,5 млн человек, и обнаружили противоречие: зимой, как правило, люди спят дольше, хотя не так крепко, как летом, и чаще страдают от бессонницы. А свет, в свою очередь, бодрит и поднимает настроение. Ученые связывают это с повышенной скоростью выработки серотонина в более солнечные дни.

Выход — как можно чаще выходить на улицу в поисках долгожданных лучей, даже в пасмурный день, или прибегнуть к светотерапии с помощью специальных ламп. А у жителей Скандинавии, которые тоже в курсе, что такое меланхолия, разработана целая философия. Например, у датчан — это хюгге. Главная цель концепции — создать максимальное ощущение комфорта, тепла и спокойствия, даже если снаружи невыносимо, с помощью уютных и стильных вещей для дома, любимых занятий и веры в то, что смена времен года, существует.

Анна Кулецкая