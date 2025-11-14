В Ставропольском районе Самарской области ищут пропавшего три дня назад подростка

Полицейские Ставропольского района Самарской области разыскивают пропавшего 16-летнего Александра Харитонова, сообщили в областном ГУ МВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Подросток 11 ноября в 06:40 (MSK+1) уехал из дома в селе Подстепки Ставропольского района в колледж в Тольятти и до сих пор не вернулся.

«На розыск несовершеннолетнего ориентированы все подразделения отдела полиции: участковые уполномоченные полиции, сотрудники уголовного розыска, инспекторы по делам несовершеннолетних и госавтоинспекторы»,— говорится в сообщении полиции.

Приметы разыскиваемого: на вид 16-17 лет, рост 165 см, худощавого телосложения, волосы русые, бакенбарды, сутулый, хромает на левую ногу, глаза зеленые.

Был одет в черную куртку, черную толстовку, штаны цвета хаки, серые кроссовки. Всех, кому что-либо известно о местонахождении несовершеннолетнего, правоохранители просят сообщить по тел. 8 (8482) 93-66-99 или 8 (999) 701-02-33.

Сабрина Самедова