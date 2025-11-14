Житель Ленобласти стал фигурантом дела о возбуждении ненависти после поста в Сети

Публикация в социальной сети «ВКонтакте» стала причиной возбуждения уголовного дела в отношении 35-летнего жителя Ленинградской области. Его обвиняют в возбуждении ненависти, а также унижение достоинства группы лиц по признаку национальности, сообщили в СУ СКР по региону.

Пользователь стал фигурантом дела по п.п. «а», «б» ч. 1 ст. 282 УК РФ. По информации ведомства, находясь в Кудрово, мужчина разместил в Интернете информационные материалы, содержание которых направлено на возбуждение ненависти, а также унижение достоинства группы лиц по национальному признаку и сопряжено с оправданием и пропагандой применения к ним насилия.

Прежде фигурант уже был привлечен к административной ответственности за аналогичное действие. Сотрудники следствия устанавливают все обстоятельства и причины, способствовавшие совершению преступления.

Татьяна Титаева