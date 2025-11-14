В Башкирии бывшие приставы обвиняются в мошенничестве с имуществом компании

Стерлибашевский межрайонный суд рассмотрит уголовное дело бывших заместителя начальника территориального отдела судебных приставов и судебного пристава по обеспечению установленного порядка деятельности судов того же отдела, сообщает пресс-службы прокуратуры Башкирии. В зависимости от роли и степени участия бывшие судебные приставы обвиняются в мошенничестве (ч. 3 ст. 159 УК РФ), покушении на мошенничество (ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ) и злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ).

По версии следствия, в производстве заместителя начальника отдела были материалы о взыскании налоговой задолженности с сельхозпредприятия.

Во время исполнительных действий они с коллегой выехали на поиски имущества должника и на ферме в селе Зильдярово обнаружили кормораздатчик. Вместо того, чтобы наложить арест и реализовать имущество, они решили продать его руководителю другой компании за 100 тыс. руб. При передаче денег в марте этого года замначальника службы судебных приставов задержали сотрудники УФСБ по республике.

В феврале этого года они продали арестованные сеялки того же должника местному предпринимателю за 50 тыс. руб.

Майя Иванова