В Челябинской области автобус с детьми попал в ДТП

В Миасском городском округе Челябинской области автобус с детьми попал в ДТП с грузовиком. По предварительным данным, есть пострадавшие несовершеннолетние, их направили на осмотр в больницу, сообщили в областном управлении прокуратуры.

По информации надзорного органа, дети ехали на горнолыжный курорт «Солнечная долина». Всего в автобусе находился 51 ребенок в сопровождении трех взрослых. Прокуроры организовали проверку исполнения законодательства о безопасности дорожного движения при перевозке детей.

В региональном управлении Госавтоинспекции уточнили, что пострадали четыре 14-летних пассажира. Предварительно, причиной ДТП стал гололед, а водители не соблюдали безопасную скорость и дистанцию. Из-за этого у водителя грузовика занесло прицеп. Сотрудники ГИБДД не выявили нарушений правил перевозки несовершеннолетних.

Никита Черненко