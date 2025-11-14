Снег с дождем ждут в Нижнем Новгороде с 15 ноября

В Нижнем Новгороде в ближайшие выходные может выпасть до 15 мм осадков. Синоптики обещают мокрый снег с дождем с 15 ноября. Об этом сообщили в мэрии города по итогам первого в сезоне расширенного заседания штаба по уборке снега, которое провел глава города Юрий Шалабаев.

Он напомнил, что в отдельных районах Нижегородской области снег неоднократно был, но в Нижнем Новгороде по сравнению с предыдущими сезонами он задержался. «Нужно быть к нему готовыми. Первый снег и последующие снегопады “проспать” нельзя. Необходимо выставлять на дежурство машины и собирать бригады. Готовность предприятий проверили, всеми необходимыми ресурсами муниципальные предприятия обеспечены»,— отметил глава города.

Он поручил своему заму Антону Максимову контролировать работу дорожных служб и сразу после выпадения первого снега доложить, как отрабатывается ситуация. Отдельное внимание он поручил уделить состоянию дворовых территорий и пообещал «строго следить» за работой домоуправляющих компаний, которые должны «работать в полную силу».

«Если у них не получится, в полную силу будет работать административно-техническая инспекция. Напомню, за последние годы собираемость штрафов они увеличили в несколько раз»,— отметил Юрий Шалабаев.

При этом он отметил, штрафы – не самоцель: «Но если по-другому кто-то не понимает, тогда включаем такой механизм. Дешевле — сразу содержать территории нормально».

Как сообщалось, в Нижнем Новгороде и Кстово для уборки снега подготовили 600 единиц техники и более тысячи рабочих. С учетом ресурсов ДУК и подрядных организаций общий ресурс составляет почти тысячу машин и свыше трех тысяч дворников. Дорожные службы из-за похолоданий усилили работу в ночное время.

