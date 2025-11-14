В Кабардино-Балкарии на перемене умер 13-летний школьник

В Кабардино-Балкарии 13-летний школьник умер во время перемены. По данным источника «РИА Новости» в правоохранительных органах, ребенок пытался на спор съесть пирожок и подавился. Учителя и прибывшая в школу скорая помощь не смогли его спасти.

Речь идет об ученике школы №3 города Нарткала. В региональной прокуратуре сообщили, что в образовательном учреждении проводится проверка. На место выехал прокурор Урванского района республики Денис Александров. По итогам проверки прокуратура даст оценку исполнению законодательства об охране жизни и здоровья детей, сообщили в ведомстве.

Региональный СКР назвал предварительной причиной смерти ребенка асфиксию. Следствие назначило проведение судебно-медицинской экспертизы.

Полина Мотызлевская