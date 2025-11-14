В Башкирии повысят налог для мигрантов

Депутаты Курултая Башкирии на пленарном заседании в конце ноября рассмотрят законопроект об установлении коэффициента, отражающего региональные особенности рынка труда. Соответствующий показатель на 2026 год увеличен до 2,4924, отмечает пресс-служба башкирского парламента.

Как пояснил председатель Курултая Константин Толкачев, этот показатель напрямую влияет на размер ежемесячных налоговых платежей иностранных граждан, работающих в регионе на основании патента. С учетом нового коэффициента для этой категории работников фиксированный авансовый платеж по налогу на доходы физических лиц будет равняться 8,5 тыс. руб. в месяц.

По словам спикера регионального парламента, при расчете коэффициента учитывался уровень зарплат в отраслях, в которых наиболее широко используется труд мигрантов.

Константин Толкачев отметил, что иностранные работники в основном заняты в строительстве и сельском хозяйстве. В этих отраслях средняя зарплата в январе-июле этого года составила 68,4 тыс. и 52,9 тыс. руб. в месяц соответственно. Коэффициент учитывает прогнозируемый рост зарплат. Он рассчитан так, чтобы налоговая нагрузка на мигрантов была сопоставимой с размером НДФЛ, который в следующем году будут уплачивать работники предприятий строительной отрасли и аграрного сектора. По мнению спикера, это защитит интересы граждан и в то же время поможет сбалансировать спрос и предложение рабочей силы, если появится ее дефицит.

В пресс-релизе отмечается, что в этом году коэффициент, отражающий региональные особенности рынка труда, составляет 2,0239, а рассчитанный с его учетом фиксированный авансовый платеж по НДФЛ для мигрантов — 6,3 тыс. руб. в месяц.

Майя Иванова