ПСБ провел бизнес-игру «Город будущего» для рабочей молодежи Удмуртии

На форуме «Время развития» ПСБ организовал погружающую бизнес-симуляцию «Город будущего», которая стала практическим опытом для оттачивания навыков ведения переговоров, стратегического планирования и командообразования.

Мероприятие, организованное ПСБ, объединило молодых специалистов ведущих промышленных предприятий Удмуртии. Всего за 80 минут игрового времени участники на собственном опыте убедились, что выигрывает не тот, кто настаивает на своем, а тот, кто умеет договариваться, создавая альянсы и находить взаимовыгодные решения.

Команды-конкуренты должны были выбрать имена для улиц «Города будущего». Жесткие правила и финансовые стимулы мотивировали их не просто спорить, а конструктивно вести диалог. Ключевым элементом успеха стала способность к эффективной коммуникации, а пост-игровой анализ адаптировал полученные навыки в контекст ежедневных рабочих задач.

«Используя доступные и оригинальные форматы, банк ПСБ проводит обучение, направленное на формирование системного мышления молодежи. В условиях ограниченных ресурсов и жесткой конкуренции участники осознали важность умения слушать и слышать, анализировать информацию и принимать взвешенные решения. "Город будущего" показал, что в современном мире выигрывает не тот, кто идет напролом, а тот, кто умеет строить мосты и создавать синергию, формируя тем самым основу для устойчивого развития и общего успеха»,— сказал региональный директор ПСБ в Удмуртии Игорь Кудрявцев.

