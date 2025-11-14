Крымчанина приговорили к 14 годам колонии по статье о госизмене

Верховный суд Республики Крым (РК) приговорил жителя Керчи к 14 годам и месяцу лишения свободы по обвинению в госизмене (ст. 275 УК РФ). Об этом «Ъ» сообщили в прокуратуре РК. По версии следствия, он передавал украинской разведке сведения о расположении российских военных.

В ведомстве заявили, что молодой человек был противником специальной военной операции. Желая заработать денег, он собирал сведения о местах дислокации подразделений Министерства обороны России, а также данные о расположении сил ПВО. Скриншоты с точными географическими координатами он отправлял Службе безопасности Украины и Главному управлению разведки Минобороны Украины, следует из сообщения прокуратуры.

Крымчанина задержали сотрудники республиканского УФСБ.

Кроме отбывания наказания в исправительной колонии строгого режима суд назначил ему штраф в размере 100 тыс. руб., а также ограничение свободы еще на полтора года.

Александр Дремлюгин, Симферополь