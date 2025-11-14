На вокзалах СвЖД помощь получили более 18 тыс. маломобильных пассажиров

С января по октябрь 2025 года более 18 тыс. маломобильных пассажиров получили помощь на вокзалах Свердловской железной дороги (СвЖД), сообщили в пресс-службе компании. Это на 13% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Фото: Пресс-служба СвЖД

В числе граждан, которые получили помощь — люди с нарушением функций опорно-двигательного аппарата, слуха и зрения. Наиболее востребованной услуга помощи и сопровождения была в Екатеринбурге, где обработано более 6,9 тыс. заявок, в Тюмени — свыше 4,6 тыс., на станции Пермь-2 — 2,6 тыс. Чаще всего содействие маломобильным пассажирам требовалось при посадке или высадке из вагона, в сопровождении по вокзалу и перемещении багажа.

В 2024 году на вокзалах Екатеринбурга и Ишима (Тюменская область) были открыты специализированные залы ожидания для людей с ограниченными возможностями, в которых есть места для граждан, передвигающихся в кресле-коляске, индукционное оборудование, кнопка вызова персонала, справочные материалы, в том числе на языке жестов. В 2025 году на вокзале Тавды (Свердловская область) оборудовано кассовое окно с заниженным прилавком, а на вокзале Туринск-Уральский (Свердловская область) установлены тактильно-контрастные указатели и знаки. Кроме того, в поездах дальнего следования ежегодно увеличивается количество вагонов со специализированным купе.

Ирина Пичурина