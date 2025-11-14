Google раскрыла деятельность международной фишинговой группировки

Компания Google подала иск в суд Южного округа Нью-Йорка к группе злоумышленников, которых считает организаторами одной из крупнейших в мире СМС-фишинговых схем. Сеть под названием Lighthouse предлагала полный набор услуг для мошенников — от рассылок до шаблонов поддельных сайтов, маскирующихся под сервисы доставки, госструктуры и крупные ИТ-компании.

Операторы Lighthouse работали как полноценный бизнес: за считаные недели они развернули сотни тысяч фишинговых страниц, а СМС-рассылки охватывали пользователей более чем в сотне стран. Потенциальный ущерб может измеряться миллионами украденных платежных данных, а масштабы операций — десятками миллионов отправленных сообщений.

Google утверждает, что истинные организаторы скрываются за множеством подставных аккаунтов и компаний, а сама схема построена так, чтобы ее инфраструктура быстро восстанавливалась после блокировок. Именно поэтому компания решила прибегнуть к обвинениям по статьям американского закона RICO, который используется против организованных преступных группировок. В компании надеются, что судебные меры позволят не только пресечь работу мошенников, но и создать прецедент, чтобы другие крупные интернет-платформы могли в будущем активнее и эффективнее бороться с такими схемами. Google также призывает власти ускорить принятие законов, ужесточающих ответственность за массовые фишинговые операции и их техническую поддержку.

Алена Кордюкова