Росгосстрах подтвердил свои высокие позиции в рейтингах лучших работодателей страны

Росгосстрах в очередной раз подтвердил статус социально ответственной компании, предоставляющей своим сотрудникам достойные условия для работы и возможности для профессионального и личностного развития. Компания включена в ежегодные рейтинги лучших работодателей страны, составленные журналом Forbes и РБК.

Рейтинг Forbes составляется по специально разработанной методике, где компании оцениваются по ключевым аспектам ESG-повестки и распределяются по четырем группам: «Платина», «Золото», «Серебро» и «Бронза». Эксперты оценивают социальную политику и условия труда в компании, экологическую ответственность и рациональное использование ресурсов, а также прозрачность корпоративного управления, комплайенс и гендерное равенство в руководстве. В целом по интегральному показателю Росгосстрах удостоен «серебра», а за корпоративное управление компания получила высшую, «платиновую» оценку.

В свою очередь, эксперты РБК оценивают участников рейтинга по условиям труда, соцответственности, эффективности и инновациям, деловой репутации и мнению трудовых коллективов. Последнее замеряется в ходе специальных опросов, где оценку своему работодателю ставят сами сотрудники.

Высокие позиции в рейтингах лучших работодателей и положительные отзывы сотрудников — очень важный ориентир, отмечают в Росгосстрахе. Ведь хорошие оценки от работников подтверждают, что компания действительно создает для них лучшие условия труда и развития.

Привлекая и удерживая лучших в своей сфере специалистов самого разного профиля — от финансов и IT до менеджмента и организации продаж, — Росгосстрах напрямую влияет на качество своих продуктов, уровень клиентского сервиса и, как следствие, на устойчивость бизнеса.

«Для нас каждый сотрудник — не просто часть команды, а ключевой партнер в развитии компании. Мы создаем среду, где каждый может расти, реализовываться и чувствовать поддержку. В Росгосстрахе мы не просто предоставляем работу — мы открываем возможности: для молодых специалистов это старт в профессии, для опытных коллег — пространство для лидерства и новых достижений. Наша задача — чтобы каждый день здесь становился шагом вперед как для сотрудника, так и для компании в целом», — говорит директор по персоналу Росгосстраха Ирина Елина.

Росгосстрах (РГС) — самая известная страховая компания страны, история которой началась 104 года назад.

