Зарубежные СМИ: Каковы цели военной операции США против наркокартелей?

США начали военную операцию «Южное копье» против наркокартелей. По словам главы Пентагона Пита Хегсета, ее цель — освободить страну от наркотиков. «Западное полушарие — это территория Америки, и мы будем ее защищать»,— написал он в соцсети X. Заявление последовало всего через несколько дней после того, как стало известно о ликвидации 75 предполагаемых преступников в Карибском бассейне. До этого Вашингтон сосредоточил в регионе крупнейшую военную группировку со времен вторжения в Панаму в 1989 году. Подробности — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

Прибытие самого большого в мире авианосца Gerald R. Ford в Карибский бассейн ознаменовало завершение крупнейшей американской военной мобилизации со времен вторжения в Ирак, сообщает AP. По данным издания, в регионе находятся 10 тыс. военнослужащих, десятки боевых кораблей, подводных лодок и истребителей, вооруженных сотнями дальнобойных ракет.

Несмотря на официальные заявления, главная цель США — смещение президента Венесуэлы Николаса Мадуро, считает Daily Telegraph. Для этого Вашингтон может задействовать один из трех сценариев, предполагает издание, основываясь на предыдущих примерах смены режимов в других странах. В пример приводится высадка десанта на пляжи недалеко от Каракаса. Подобным образом в 1989 году США сместили с поста лидера Панамы генерала Мануэля Норьегу. Другой сценарий — это удары дальнобойным оружием по примеру операции против Муаммара Каддафи в 2011-м. Третий — проведение спецоперации с участием шпионов, как это было в 1953 году, когда Вашингтон и Лондон организовали госпереворот в Иране. При этом в Венесуэле нет оппозиционных лидеров, готовых быстро прийти к власти, что делает ситуацию отличной от Ливии. Однако, как отмечают авторы статьи, любая операция стала бы возвращением к практике так называемых банановых войн, когда США вмешивались в дела стран Центральной Америки.

Впрочем, как замечает CNN, Дональд Трамп пока не принял окончательного решения о дальнейших шагах, направленных против Венесуэлы. По словам источников издания, президент на своих встречах опасался отдавать приказы о действиях, которые могут закончиться неудачей или подвергнуть риску американские войска. CNN также обращает внимание на выступление Трампа в программе «60 минут» на канале CBS. Тогда он заявил, что не рассматривает возможность нанесения ударов по территории Венесуэлы, хотя ранее открыто демонстрировал готовность к этому.

The Guardian напоминает, что Каракас также объявил о массированном развертывании войск, мотивируя это «имперской угрозой США». В это же время в Колумбии завершился саммит Сообщества государств Латинской Америки и Карибского бассейна. Представители 58 из 60 стран подписали совместную декларацию, согласно которой они выступают против применения военной силы в регионе любым государством. Участники саммита указали, что такие действия станут нарушением международного права и Устава ООН. Венесуэла и Никарагуа стали единственными, кто не подписал документ.