Волгоградца задержали по подозрению в попытке поджога помещения МФО

В Иловлинском районе Волгоградской области сотрудники полиции задержали ранее неоднократно судимого 23-летнего местного жителя, подозреваемого в попытке поджога помещения микрофинансовой организации (МФО). Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Полицию проинформировали о попытке поджога в р.п. Иловля 12 ноября этого года. Как выяснилось, подозреваемый бросил в окно помещения МФО на первом этаже офисного здания бутылку с зажигательной смесью, но огонь не распространился.

По данным полиции, задержанный ранее брал займ в МФО. Он не смог отдать долг и решил поджечь офис организации.

Следствие возбудило в отношении подозреваемого уголовное дело (ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 167 УК РФ). Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

Павел Фролов