ФСИН опровергла информацию о прошении об УДО серийного убийцы Исупова

В управлении ФСИН по Пермскому краю опровергли информацию о том, что Виталий Исупов, осужденный за серийные убийства, просит об условно-досрочном освобождении. Сообщение регионального ведомства приводит ТАСС.

Виталий Исупов в 90-е работал старшим оперуполномоченным города Чайковского в Пермском крае. После увольнения со службы, по версии следствия, он начал совершать кражи и убийства. Зимой 2000 года Виталий Исупов застрелил из пистолета своего знакомого и похитил его документы. Их он подкинул на место еще одного убийства, чтобы усложнить его раскрытие правоохранителями. В том же году Виталий Исупов с сообщниками убил семейную пару в поселке Новый в Удмуртии. Летом в городе Чайковский он участвовал в нападении на мужчину, его несовершеннолетнюю дочь и сожительницу. В 2001 году Виталий Исупов совершил еще два убийства в Чайковском.

В 2016 году Пермский краевой суд приговорил 51-летнего Исупова к пожизненному лишению свободы за совершение восьми убийств.

14 ноября Telegram-канал Shot сообщил, что осужденный добивается УДО по состоянию здоровья — за время отбывания срока у него случилось три инсульта и развилась эпилепсия. Сейчас у Виталия Исупова, по данным канала, парализована большая часть тела. По колонии «Белый лебедь» в Соликамске он передвигается на инвалидной коляске. Адвокат осужденного подавал ходатайство на освобождение по УДО, но оно было отклонено. Из-за физического состояния Виталия Исупова сотрудники колонии подселили к нему в камеру другого осужденного, чтобы тот помогал за ним ухаживать, пишет Shot. От другой работы в колонии его освободили.

Полина Мотызлевская