Парламенты СНГ разрешили признавать организации террористическими из «принципа вежливости»

Межпарламентская ассамблея Содружества Независимых Государств на пленарном заседании 14 ноября внесла поправки в модельный закон о противодействии терроризму. Они упрощают порядок признания организаций террористическими. Теперь это можно будет делать не только на основании международного договора или принципа взаимности, но также исходя из принципа «международной судебной вежливости».

Как сообщил председатель комитета по правопорядку, обороне и безопасности Высшего собрания (парламента) Таджикистана Насрулло Махмудзода, проект был подготовлен во исполнение программы сотрудничества в борьбе с терроризмом и иными насильственными проявлениями экстремизма. Он учитывает изменения, произошедшие в праве государств—участников Содружества, и устраняет пробелы, связанные с отсутствием общепризнанных определений терроризма, а также производных от него терминов, что препятствует реализации соответствующих международных договоров.

Внесенные изменения предусматривают исключение из текста закона шестой главы, которая посвящена вопросам правовой и социальной защиты участников борьбы с терроризмом, а также физических лиц, пострадавших от актов терроризма. Кроме того, они предполагают «снятие необоснованных ограничений» в механизме предоставления доказательств для признания судом иностранной или международной организации террористической, сообщил господин Махмудзода.

Напомним, законы СНГ являются модельными — они носят рекомендательный характер и направлены на сближение правового регулирования в государствах Содружества.

Анастасия Корня