Ушел из жизни известный ульяновский ученый-историк Дмитрий Точеный

В Ульяновске на 84-м году жизни скончался известный ученый, краевед, доктор исторических наук, профессор кафедры истории Отечества, регионоведения и международных отношений УлГУ, почетный гражданин Ульяновска Дмитрий Точеный. Об этом в пятницу сообщил на своем официальном сайте Ульяновский государственный университет.

Как отмечают в университете, Дмитрий Степанович Точеный стоял у истоков создания гуманитарной научной базы УлГУ и всегда сочетал скрупулезную работу по сохранению наследия нашего региона с плодотворной педагогической деятельностью, развитием кафедры истории Отечества. Благодаря его усилиям в УлГУ были открыты две новые специальности — «Регионоведение» и «История». Дмитрий Степанович – автор двух десятков книг на исторические темы, более 60 публикаций в научных журналах и сборниках по истории Ульяновской области, об известных людях России, малоизвестных фактах истории и культуры страны. В 90-е годы прошлого века его статьями зачитывались подписчики «Симбирского курьера».

Дмитрий Степанович проработал в вузах Самары и Ульяновска более 40 лет. В УлГУ трудился с момента его основания. Вел активную преподавательскую и научную деятельность. За последние пять лет опубликовал семь учебных пособий и две хрестоматии для студентов и абитуриентов. Под его руководством защитили кандидатские диссертации более пятнадцати аспирантов и соискателей. На протяжении тридцати лет Дмитрий Точеный являлся членом диссертационных советов по защите кандидатских и докторских диссертаций при Самарском и Чувашском государственных университетах. Существующая научная школа Точеного занимается изучением экономических, социально-политических и культурных особенностей развития Среднего Поволжья, Ульяновской области.

В УлГУ отмечают, что коллеги и студенты запомнят Дмитрия Степановича как замечательного человека, ученого с большой буквы, истинного знатока отечественной истории. Его увлеченность, истинная любовь к своему делу заставляла всех, и прежде всего молодежь, восхищаться российской историей, уважать традиции и опыт своих предков.

Прощание с Дмитрием Точеным состоится 16 ноября в 11:00 в траурном зале морга Ульяновской областной клинической больницы.

Сергей Титов, Ульяновск