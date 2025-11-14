По делу о хищениях ищут главу Центра пожарной безопасности военных объектов

Как следует из решения Мособлсуда, оказавшегося в распоряжении «Ъ», в розыск объявлен генеральный директор АО «Центр пожарной безопасности объектов военной инфраструктуры» (ЦПБ ОВИ) Сергей Люфанов.

Предприниматель обвиняется сотрудниками военного следственного управления Следственного комитета России по РВСН в особо крупном мошенничестве и покушении на аналогичное преступление (ч. 4 ст. 159 УК РФ) при исполнении контракта с Минобороны.

Инициировав розыск предпринимателя, следствие в Одинцовском горсуде добилось ареста средств на счетах ЦПБ ОВИ для компенсации ущерба по уголовному делу. Данное решение было обжаловано в Мособлсуде, который его слегка изменил. Обеспечительные меры наложены в пределах суммы похищенного, составившей порядка 11 млн руб.

Николай Сергеев