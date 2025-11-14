В Ярославле подорожает проезд в общественном транспорте

В Ярославле в 2026 году вырастет тариф на проезд в общественном транспорте. Об этом сообщил зампред областного правительства и министр дорожного хозяйства и транспорта региона Роман Душко на заседании комитета облдумы по по градостроительству, транспорту, безопасности и качеству автомобильных дорог.

Фото: Правительство Ярославской области

Повышение тарифов пройдет во всех муниципальных образованиях, в среднем рост составит 10%.

«По Ярославлю — 42 руб. на следующий год, по Рыбинску — 40 руб., по всем остальным муниципальным округам —36-38 руб., за исключением Тутаевского округа. Там тариф был 21 руб., он не повышался в долгие годы, вот там будет повышение порядка 20%. У остальных округов повышение составляет от 9 до 15%»,— сказал господин Душко на заседании.

Стоимость проезда в общественном транспорте Ярославля сейчас составляет 38 руб., Рыбинска — 36 руб. при безналичной оплате.

Алла Чижова