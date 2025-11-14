Арена вместо кухни

Одному из самых успешных музыкальных телепроектов последнего времени — «Квартирнику у Маргулиса» — десять лет. В канун круглой даты ведущий Евгений Маргулис устроил большое концертное шоу на «Live Арене». Константин Баканов насчитал на сцене 26 групп и артистов и убедился, что у проекта большая преданная аудитория.

Первые выпуски «Квартирника у Маргулиса» снимали в настоящей квартире. Точнее, в лофте у друзей ведущего. Но это в любом случае было человеческое жилье, в кадр попадали кухня с чайником и печеньками. Канал «Че» сделал ставку на «домашние» концерты, которыми рулил музыкант «Машины времени» и «Воскресения», разместив даже рекламу на троллейбусах, а зритель ответил вниманием, которого не ожидали и сами создатели. После выступлений у Маргулиса музыкантов стали на порядок чаще приглашать на гастроли и корпоративы. И это всего за каких-то несколько месяцев эфира на частоте, вроде бы заведомо проигрышной по сравнению с лидерами федерального ТВ. В 2017 году «Квартирник у Маргулиса» сменил прописку на настоящий студийный павильон и перебрался на НТВ.

Выросший из посиделок 1980-х «Квартирник» заработал свою раннюю популярность, приглашая в эфир преимущественно живые группы с авторской музыкой, и был на ТВ едва ли не единственным приютом для рок-групп.

Новогодние «Квартирники» были отдушиной для зрителей, уставших от праздничного поп-однообразия прочих каналов. Несколько лет назад многие рок-коллективы, приходившие к Евгению Маргулису, уехали из страны или пропали с горизонта, выпав из обоймы федеральных каналов. Впрочем, старые выпуски передачи все еще можно найти на сайте НТВ, например с «Машиной времени».

И хотя Маргулис на концерте не упоминал свое «машинистское» прошлое, а вспомнил только группу «Воскресение», в которой тоже проработал много лет, финальной на «Live Арене» была песня «Мой друг (лучше всех играет блюз)».

Рок давно не единственный жанр в шоу Евгения Маргулиса, и одной сцены на всех музыкантов не хватило. Чтобы оперативно настраивать звук и коммуникации для живых выступлений, потребовались вращающаяся центральная часть и две боковые сцены. По задумке создателей шоу гости Евгения Маргулиса приходили друг к другу. Так, группа Uma2rman аккомпанировала Ване Дмитриенко и Алсу. «Рондо» сыграли не только для своего солиста Александра Иванова, но и для Валерия Сюткина, Сергея Трофимова и Юлии Паршуты. А певица Валерия выступала с «Рекорд Оркестром» и питерской The Hatters.

В отличие от нестройного дуэта Алсу с Uma2rman и не вполне удавшегося исполнения Вадимом Самойловым (экс-«Агата Кристи») и Светланой Сургановой песни группы «Настя» «На счастье», коллаборация Валерии с The Hatters заслуживает внимания. Музыканты еще к новогоднему «Квартирнику» 2023 года сделали необычную аранжировку к ее песне «Таю» и повторили ее на трибьюте Валерии. В концертном варианте под аккомпанемент аккордеона и скрипки «Таю» звучала почти идеально: молодые питерцы оживили поп-композицию, добавив ритмичного рока с этно-элементами.

20-летний Ваня Дмитриенко вполне справился с написанной почти 50 лет назад композицией «Воскресения» «Кто виноват». У Дмитриенко стремительно растет популярность: 7 ноября он собрал аншлаг во дворце спорта «Мегаспорт», где выглядел крепким состоявшимся артистом. В эфире «Квартирника» он впервые появился в 17 лет и поразил тогда Маргулиса заявлением: «Меня слушают и возрастные женщины, даже тридцати лет».

Главным номером шоу для многих стало выступление Ларисы Долиной, Ольги Кормухиной и Тины Кузнецовой со Стивеном Сигалом.

После исполнения ими «A Natural Woman (You Make Me Feel)» Ареты Франклин, Маргулис спросил прижившегося в России актера, выучил ли тот русский. Брутальный Сигал выдержал паузу и выдавил из себя «великолепно» и «спасибо». На что из зала хмурый мужской бас прокричал: «Учи язык!»

Из-за отсутствия сценария с прописанными репликами участники нередко говорили хором и не знали, кому куда идти. А технические накладки начались на второй песне: у коллектива Вадима Самойлова вырубился звук. Спасало расслабленное обаяние ведущего — один из секретов успеха телешоу. И концерт-съемку на «Live Арене» Евгений Маргулис не раз спасал: просто не суетился. Монтажерам НТВ предстоит сложная работа, но время у них есть: эфир обещают в конце декабря.