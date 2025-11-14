Иннополис и китайский район Гуанмин подписали соглашение о сотрудничестве
IT-город Иннополис и район Гуанмин города Шэньчжэнь в Китае договорились о сотрудничестве в области высоких технологий. Об этом сообщает пресс-служба Иннополиса.
Иннополис и китайский район Гуанмин подписали соглашение о сотрудничестве
Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ
Соглашение подписали мэр Иннополиса Дмитрий Вандюков и мэр района Гуанмин Цю Хаохан в рамках визита делегации Татарстана в Китай.
В Иннополисе считают, что соглашение открывает перспективы для развития инновационных технологий, науки, образования, туризма и экономических связей.