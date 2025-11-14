IT-город Иннополис и район Гуанмин города Шэньчжэнь в Китае договорились о сотрудничестве в области высоких технологий. Об этом сообщает пресс-служба Иннополиса.

Иннополис и китайский район Гуанмин подписали соглашение о сотрудничестве

Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ

Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ

Соглашение подписали мэр Иннополиса Дмитрий Вандюков и мэр района Гуанмин Цю Хаохан в рамках визита делегации Татарстана в Китай.

В Иннополисе считают, что соглашение открывает перспективы для развития инновационных технологий, науки, образования, туризма и экономических связей.

Анна Кайдалова