Благоустройство набережной озера Неро обойдется в 2 млрд рублей

На благоустройство набережной озера Неро в Ростове Великом направят 2,1 млрд руб., из них 1,5 млрд руб. из федерального бюджета. Об этом сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Благоустройство затронет 3 км набережной. Около озера появятся новые пешеходные дорожки и современные площадки. Также будет выполнено берегоукрепление. Проект включает капитальный ремонт канализационных сетей вдоль озера, который стартовал в августе 2025 года и идет согласно графику.

Капремонт планируют завершить до конца 2026 года, а благоустройство — до 2028 года.

Алла Чижова