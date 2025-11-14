Благоустройство набережной озера Неро обойдется в 2 млрд рублей
На благоустройство набережной озера Неро в Ростове Великом направят 2,1 млрд руб., из них 1,5 млрд руб. из федерального бюджета. Об этом сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.
Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области
Благоустройство затронет 3 км набережной. Около озера появятся новые пешеходные дорожки и современные площадки. Также будет выполнено берегоукрепление. Проект включает капитальный ремонт канализационных сетей вдоль озера, который стартовал в августе 2025 года и идет согласно графику.
Капремонт планируют завершить до конца 2026 года, а благоустройство — до 2028 года.