В Орске проверяют информацию о противоправных действиях в отношении воспитанников интерната

Следователи СКР проводят проверку по информации из соцмедиа о совершении противоправных действий в отношении воспитанников школы-интерната с ограниченными возможностями. Об этом сообщает СУ СКР по Оренбургской области.

Фото: Ольга Алленова, Коммерсантъ

В ведомстве уточняют, что по данному факту организована процессуальная проверка. Следователи выполняют комплекс необходимых проверочных мероприятий для установления всех обстоятельств. В рамках проверки будет дана правовая оценка и принято процессуальное решение.

Руфия Кутляева