В России увеличился спрос на полисы онкострахования

За девять месяцев 2025 года в России более 45 тыс. человек через розничный канал купили полис на случай онкозаболеваний. Это на 60% больше, чем в прошлом году, пишут «Ведомости» со ссылкой на данные «Росгосстраха». В «Сберстраховании» отметили рост продажи таких полисов в два раза год к году. Представители еще пяти страховых компаний рассказали газете о повышении спроса на услугу.

По данным представителя группы «Медскан», за первые 10 месяцев этого года выручка от госпитализации пациентов с онкологическими заболеваниями выросла на 40% год к году. Число диагностированных онкологических заболеваний растет — это связано со старением населения, влиянием окружающей среды, а также с улучшением качества диагностики, считают опрошенные газетой эксперты.

Полисы онкострахования могут включать как выплаты на лечение, так и организацию терапии в стране и за границей. Их стоимость может начинаться от 2 тыс. до 120 тыс. руб. в год, сообщают «Ведомости». Разовые страховые выплаты по полису могут составлять 200-500 тыс. руб. Он также может покрывать лечение стоимостью до нескольких миллионов рублей. При этом эксперты отмечают, что такие договоры не действуют, если клиент на момент оформления полиса уже болеет раком.