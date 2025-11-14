Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Под Волгоградом раненый боец «Вагнера» через суд добился ежемесячной компенсации

Фроловский городской суд Волгоградской области добился восстановления права бойца ЧВК «Вагнер», получившего ранение в зоне СВО, на ежемесячную денежную компенсацию причиненного здоровью вреда. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Как выяснилось в суде, боец ЧВК «Вагнер» сражался с противником в ЛНР и ДНР в рамках СВО с октября 2022 года. В январе 2023 года он закончил боевые действия в связи с минно-взрывной травмой, ушибом головного мозга и контузией. Военнослужащий полностью потерял зрение и получил первую группу инвалидности. Указом президента РФ Владимира Путина бойца наградили медалью «За отвагу», ему выдали удостоверение ветерана боевых действий.

В сентябре этого года военнослужащий подал заявление в отделение Фонда пенсионного и социального страхования РФ по Волгоградской области о назначении ежемесячной денежной выплаты, но ему отказали. Там объяснили это тем, что воевавшие в составе ЧВК «Вагнер» добровольцы не вправе рассчитывать на компенсацию, так как не поименованы в законе.

Раненый боец обратился в суд с целью защиты своих прав. Фроловский городской суд Волгоградской области признал решение Фонда незаконным и обязал его назначить истцу ежемесячную денежную компенсацию с даты его обращения. Там указали, что истец в составе ЧВК «Вагнер» выполнял те же задачи, что и заключившие контракт с Минобороны РФ граждане. В суде также подчеркнули, что полученная военнослужащим медаль «За отвагу» является государственным подтверждением его участия в боях по защите российских интересов.

