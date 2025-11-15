Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Порадоваться с афинянами и выжить

Корреспондент “Ъ” повторил путь легендарного античного атлета

8 и 9 ноября в Греции проводился 42-й «аутентичный» марафон по маршруту, который, по легенде, в 490 году до н. э. преодолел древнегреческий гонец Фидиппид. Как известно, он хотел сообщить жителям Афин о победе греков в битве с персами — в той самой битве при Марафоне. И хотя историки до сих пор спорят, имел ли место в действительности такой забег, десятки тысяч любителей активного образа жизни каждый год приезжают в Грецию, чтобы проверить себя на прочность, преодолев крутые склоны Эллады. И финишировать на знаменитом стадионе «Панатинаикос», где в 1896 году Пьер де Кубертен провел первые Олимпийские игры современности.

В стартовом городке Марафона зажигается факел, символизирующий Олимпийский огонь

В стартовом городке Марафона зажигается факел, символизирующий Олимпийский огонь

Фото: Евгений Хвостик, Коммерсантъ

В стартовом городке Марафона зажигается факел, символизирующий Олимпийский огонь

Фото: Евгений Хвостик, Коммерсантъ

Текст: Евгений Хвостик

Светлые личности в темных переулках

Исторический забег на 42,2 километра начинается из города Марафон в девять утра. Чтобы попасть туда к этому времени из Афин, нужно встать примерно в четыре-пять часов и добраться до любой из шести остановок специальных автобусов. В нынешнем году участников полной дистанции насчитывалось около 25 тыс. человек. Помимо марафона программа мероприятия включает забеги на 5 и на 10 километров — в каждом из них в этот раз участвовало примерно по 20–25 тыс. человек. Так что общее число заполнивших Афины бегунов 8 и 9 ноября превышало 75 тыс.

Когда примерно в полшестого утра я вышел из гостиницы, на улицах было темно и пусто. Но уже через несколько минут я заметил впереди одинокую фигуру: выделялись яркие беговые кроссовки и фирменный рюкзак марафона. Затем из другого переулка показалась еще одна похожая, потом еще две. Выходя на площадь Синтагма, где была остановка автобусов, я увидел, как бегуны группами и поодиночке стекаются к автобусам. Кто-то на ходу заправлялся бананами — традиционным спортивным перекусом, кто-то душераздирающе зевал и спешил попасть в автобус — чтобы там подремать лишний час по дороге в Марафон. Когда мы поехали, стало понятно, что легкой жизни сегодня не будет — автобус спускался и поднимался по холмам и вилял на поворотах. Все это нам предстояло пробежать — только в обратном направлении и при солнечном свете. А градусник в семь утра уже показывал +20°С.

Бегуны подтягивались на остановку автобусов еще затемно (Афины, площадь Синтагма, около шести часов утра)

Бегуны подтягивались на остановку автобусов еще затемно (Афины, площадь Синтагма, около шести часов утра)

Фото: Евгений Хвостик, Коммерсантъ

Бегуны подтягивались на остановку автобусов еще затемно (Афины, площадь Синтагма, около шести часов утра)

Фото: Евгений Хвостик, Коммерсантъ

Это Спарта?

Стартовый городок в городе Марафон на небольшом провинциальном стадионе очень скромный. Есть арка с надписью: «Athens Marathon. The Authentic» («Афинский марафон. Аутентичный») и возвышение с факелом, символизирующим Олимпийский огонь. Огонь был зажжен, и к нему стояла длинная очередь бегунов с намерением сфотографироваться на память.

Внезапно начавшийся ливень застал многих врасплох — никаких навесов в стартовом городке не было, а выданные организаторами накануне легкие дождевики не очень-то спасали от такого дождя. В итоге пришлось искать укрытие под какими-то мостиками и в заброшенных подсобных помещениях — с разбитыми стеклами и птичьим пометом на полу. Никто не роптал и не возмущался — люди пытались уместиться под скудными укрытиями, знакомились и гадали, кончится ливень до старта или нет. В толпе были американцы, китайцы, немцы, французы, итальянцы, поляки, аргентинцы, южноафриканцы и, конечно, много-много греков. Русскую речь я не услышал, но в стартовом протоколе накануне нашел около 40 участников из России.

Примерно за полчаса до старта небо немного прояснилось, бегуны вышли из укрытий и стали переодеваться и разминаться. Большая часть стартовых кластеров была расположена прямо на поле Марафонского стадиона, на мокрой траве.

Вообще, после трех марафонов в Москве, где организаторы стараются предусмотреть буквально все и учесть чуть не каждый каприз бегунов, организация Афинского марафона показалась мне максимально непринужденной и даже спартанской.

Вспомнился старый советский мультфильм про принцессу, которая оказалась за стенами дворца без свиты и захотела молока. На что местная бабушка ответила ей: «Вот тебе ведерко, вот тебе корова. Надои, сколько тебе надобно».

Ближе к девяти утра бегунов стали приглашать в стартовые кластеры. Заиграла бодрящая музыка — мне отозвалась знакомая каждой нотой «Can`t Stop» от Red Hot Chili Peppers. Перед самым началом забега организаторы объявили, что по традиции, которая тянется еще с античных времен, спортивное состязание посвящается миру во всем мире, и призвали сделать все возможное, чтобы прекратить насилие, войны и конфликты.

Предыдущая фотография
Большинство стартовых кластеров было расположено прямо на траве стадиона в городе Марафон

Большинство стартовых кластеров было расположено прямо на траве стадиона в городе Марафон

Фото: Коммерсантъ / Евгений Хвостик  /  купить фото

Перед стартом организаторы исторического марафона сообщили, что это спортивное мероприятие по традиции посвящается миру во всем мире

Перед стартом организаторы исторического марафона сообщили, что это спортивное мероприятие по традиции посвящается миру во всем мире

Фото: Коммерсантъ / Евгений Хвостик  /  купить фото

Спасаясь от дождя, участники искали в стартовом городке Марафона любое укрытие

Спасаясь от дождя, участники искали в стартовом городке Марафона любое укрытие

Фото: Коммерсантъ / Евгений Хвостик  /  купить фото

Следующая фотография
1 / 3

Большинство стартовых кластеров было расположено прямо на траве стадиона в городе Марафон

Фото: Коммерсантъ / Евгений Хвостик  /  купить фото

Перед стартом организаторы исторического марафона сообщили, что это спортивное мероприятие по традиции посвящается миру во всем мире

Фото: Коммерсантъ / Евгений Хвостик  /  купить фото

Спасаясь от дождя, участники искали в стартовом городке Марафона любое укрытие

Фото: Коммерсантъ / Евгений Хвостик  /  купить фото

Вперед и только вперед, а потом наверх и обратно вниз

Первые десять километров трассы довольно плоские, без подъемов и спусков. Маршрут пролегает по деревням. Селяне чуть ли не в домашних тапочках выходили приветствовать бегунов. Особенно впечатлили чудесные греческие бабушки, которые дарили пробегавшим ветви растущих тут по дороге и в местных огородах оливковых деревьев. В этих же огородах или просто в кустах многие бегуны останавливались, чтобы справить нужду. Туалетов по трассе было не очень много, поэтому жители и даже полиция снисходительно и с улыбкой смотрели на спортсменов, которые отправлялись на зеленые пит-стопы.

После первой «десятки» трасса начала понемногу усложняться: сперва один тягун (длинный подъем), потом другой, потом небольшой «торчок» (крутой подъем), потом спуск, поворот и снова тягун. Когда на 15-м километре мы поднялись на вершину живописного холма, откуда открывался вид на море, я спросил у ребят в майках греческого бегового клуба: «Вы не знаете, это самая высокая точка маршрута или как?» Они ответили со смехом: «О, нет, это не самая высокая. Максимум будет на 32-м километре, потом пойдут спуски». Я с осторожным оптимизмом поблагодарил за информацию.

Первую половину дистанции греческие боги помогали нам — солнце пряталось за плотные облака, дул ветерок, и бег по горкам в +20 проходил довольно легко. Но потом Зевс, видимо, решил дать нам продышаться и очистил небо от туч. И тут начались те самые горки — вверх, еще немного вверх, потом поворот, чуть-чуть вниз, потом опять вверх и еще вверх. Все больше людей на подъемах переходили на шаг. И здесь я мысленно поблагодарил организаторов за предусмотрительность: лимит прохождения марафона очень щадящий — восемь часов. (Для Московского, например, это шесть часов.) То есть на местных горках и по такой температуре люди могут немного пройтись пешком, отдохнуть и поберечь силы и здоровье, не боясь выйти из лимита и получить дисквалификацию.

Еще одним плюсом марафона можно назвать превосходное обеспечение водой и питанием. Вода и мокрые губки были через каждые 2,5 километра, питание (бананы) — через каждые 5. После 20 километров на пунктах питания стали раздавать изотоники, углеводные гели и колу. А после 20–25 километров, когда горки уже давали о себе знать напряжением в мышцах, дежурившие на трассе бригады медиков предлагали нанести на ноги и спину обезболивающие гели и спреи — и это действительно помогало.

Предыдущая фотография
Вдоль трассы постоянно встречались памятники архитектуры античного и византийского периодов

Вдоль трассы постоянно встречались памятники архитектуры античного и византийского периодов

Фото: Коммерсантъ / Евгений Хвостик  /  купить фото

До финиша «Аутентичного марафона» остается всего 6,2 километра

До финиша «Аутентичного марафона» остается всего 6,2 километра

Фото: Коммерсантъ / Евгений Хвостик  /  купить фото

Современная статуя бегуна в Афинах изготовлена из стекла

Современная статуя бегуна в Афинах изготовлена из стекла

Фото: Коммерсантъ / Евгений Хвостик  /  купить фото

Следующая фотография
1 / 3

Вдоль трассы постоянно встречались памятники архитектуры античного и византийского периодов

Фото: Коммерсантъ / Евгений Хвостик  /  купить фото

До финиша «Аутентичного марафона» остается всего 6,2 километра

Фото: Коммерсантъ / Евгений Хвостик  /  купить фото

Современная статуя бегуна в Афинах изготовлена из стекла

Фото: Коммерсантъ / Евгений Хвостик  /  купить фото

Браво! Паме!

Наконец мы добрались до 32-го километра. К этому моменту солнце уже палило, и бежать было особенно… интересно. Но тут очень помогла поддержка зрителей. Начинались пригороды Афин, и толпы местных, особенно детей, на обочине аплодировали бегунам и кричали: «Браво, браво!» и «Паме, паме!» («Вперед, вперед»). Кто-то вышел с самодельным плакатом «Сувлаки и пиво будут чуть позже» (сувлаки — греческое мясное блюдо). Где-то у трассы люди танцевали сиртаки, где-то выступал джазовый оркестр. Вообще, обстановка была очень уютной и теплой: люди выходили целыми семьями и хлопали бесконечной веренице запыхавшихся бегунов.

После 32-го километра начались крутые спуски. Еще неизвестно, что для бегуна сложнее — ведь в подъем надо просто забраться, а на спуске можно упасть и получить травму. Так что многие притормаживали, следя за каждым шагом. Примерно на 38-м километре мы вбежали в Афины. Там в тени от зданий стало чуть легче, но уже давала о себе знать усталость. Требовалось, как говорят спортсмены, «немного потерпеть и поработать». Ведь до финиша оставалось всего 5-6 километров. В Афинах людей на улицах было не очень много, но поддержки хватало. К тому же то тут, то там появлялся очередной памятник античной архитектуры, добавляя значимости моменту. Ближе к финишу трасса проходила у огромной современной стеклянной статуи стремительно несущегося бегуна.

Финиш забега находится на историческом афинском стадионе «Панатинаикос», построенном в 329 году до н. э.

Финиш забега находится на историческом афинском стадионе «Панатинаикос», построенном в 329 году до н. э.

Фото: Евгений Хвостик, Коммерсантъ

Финиш забега находится на историческом афинском стадионе «Панатинаикос», построенном в 329 году до н. э.

Фото: Евгений Хвостик, Коммерсантъ

Наконец, показался поворот на стадион «Панатинаикос». Он был построен в 329 году до н. э. и уже тогда вмещал до 5 тыс зрителей. Впоследствии именно этот стадион был выбран Пьером де Кубертеном для проведения в 1896 году первых Олимпийских игр современности.

«Радуйтесь, афиняне, мы победили!» — пронеслась у меня в голове фраза, которую, по легенде, прокричал Фидиппид, добежав до финиша. После чего упал замертво. Но в мои планы последнее не входило.

Мы сделали круг почета по стадиону, получили медали финишеров, поздравления организаторов, воду и изотоник. Немного отдышавшись, бегуны начали разбредаться по станциям метро и гостиницам. Многие так и шли по городу в спортивной форме, с номерами на майках, потому что сил переодеться уже не осталось.

Когда я входил в свою гостиницу, местная сотрудница, гречанка по имени Хара, с ужасом посмотрела на меня и выдохнула: «Поздравляю…— и немного погодя добавила: — Может быть, я тоже когда-нибудь решусь на что-то подобное».

