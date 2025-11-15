Порадоваться с афинянами и выжить

8 и 9 ноября в Греции проводился 42-й «аутентичный» марафон по маршруту, который, по легенде, в 490 году до н. э. преодолел древнегреческий гонец Фидиппид. Как известно, он хотел сообщить жителям Афин о победе греков в битве с персами — в той самой битве при Марафоне. И хотя историки до сих пор спорят, имел ли место в действительности такой забег, десятки тысяч любителей активного образа жизни каждый год приезжают в Грецию, чтобы проверить себя на прочность, преодолев крутые склоны Эллады. И финишировать на знаменитом стадионе «Панатинаикос», где в 1896 году Пьер де Кубертен провел первые Олимпийские игры современности.

В стартовом городке Марафона зажигается факел, символизирующий Олимпийский огонь

Фото: Евгений Хвостик, Коммерсантъ В стартовом городке Марафона зажигается факел, символизирующий Олимпийский огонь

Фото: Евгений Хвостик, Коммерсантъ

Текст: Евгений Хвостик

Светлые личности в темных переулках

Исторический забег на 42,2 километра начинается из города Марафон в девять утра. Чтобы попасть туда к этому времени из Афин, нужно встать примерно в четыре-пять часов и добраться до любой из шести остановок специальных автобусов. В нынешнем году участников полной дистанции насчитывалось около 25 тыс. человек. Помимо марафона программа мероприятия включает забеги на 5 и на 10 километров — в каждом из них в этот раз участвовало примерно по 20–25 тыс. человек. Так что общее число заполнивших Афины бегунов 8 и 9 ноября превышало 75 тыс.

Когда примерно в полшестого утра я вышел из гостиницы, на улицах было темно и пусто. Но уже через несколько минут я заметил впереди одинокую фигуру: выделялись яркие беговые кроссовки и фирменный рюкзак марафона. Затем из другого переулка показалась еще одна похожая, потом еще две. Выходя на площадь Синтагма, где была остановка автобусов, я увидел, как бегуны группами и поодиночке стекаются к автобусам. Кто-то на ходу заправлялся бананами — традиционным спортивным перекусом, кто-то душераздирающе зевал и спешил попасть в автобус — чтобы там подремать лишний час по дороге в Марафон. Когда мы поехали, стало понятно, что легкой жизни сегодня не будет — автобус спускался и поднимался по холмам и вилял на поворотах. Все это нам предстояло пробежать — только в обратном направлении и при солнечном свете. А градусник в семь утра уже показывал +20°С.

Бегуны подтягивались на остановку автобусов еще затемно (Афины, площадь Синтагма, около шести часов утра)

Фото: Евгений Хвостик, Коммерсантъ Бегуны подтягивались на остановку автобусов еще затемно (Афины, площадь Синтагма, около шести часов утра)

Фото: Евгений Хвостик, Коммерсантъ

Это Спарта?

Стартовый городок в городе Марафон на небольшом провинциальном стадионе очень скромный. Есть арка с надписью: «Athens Marathon. The Authentic» («Афинский марафон. Аутентичный») и возвышение с факелом, символизирующим Олимпийский огонь. Огонь был зажжен, и к нему стояла длинная очередь бегунов с намерением сфотографироваться на память.

Внезапно начавшийся ливень застал многих врасплох — никаких навесов в стартовом городке не было, а выданные организаторами накануне легкие дождевики не очень-то спасали от такого дождя. В итоге пришлось искать укрытие под какими-то мостиками и в заброшенных подсобных помещениях — с разбитыми стеклами и птичьим пометом на полу. Никто не роптал и не возмущался — люди пытались уместиться под скудными укрытиями, знакомились и гадали, кончится ливень до старта или нет. В толпе были американцы, китайцы, немцы, французы, итальянцы, поляки, аргентинцы, южноафриканцы и, конечно, много-много греков. Русскую речь я не услышал, но в стартовом протоколе накануне нашел около 40 участников из России.

Примерно за полчаса до старта небо немного прояснилось, бегуны вышли из укрытий и стали переодеваться и разминаться. Большая часть стартовых кластеров была расположена прямо на поле Марафонского стадиона, на мокрой траве.

Вообще, после трех марафонов в Москве, где организаторы стараются предусмотреть буквально все и учесть чуть не каждый каприз бегунов, организация Афинского марафона показалась мне максимально непринужденной и даже спартанской.

Вспомнился старый советский мультфильм про принцессу, которая оказалась за стенами дворца без свиты и захотела молока. На что местная бабушка ответила ей: «Вот тебе ведерко, вот тебе корова. Надои, сколько тебе надобно».

Ближе к девяти утра бегунов стали приглашать в стартовые кластеры. Заиграла бодрящая музыка — мне отозвалась знакомая каждой нотой «Can`t Stop» от Red Hot Chili Peppers. Перед самым началом забега организаторы объявили, что по традиции, которая тянется еще с античных времен, спортивное состязание посвящается миру во всем мире, и призвали сделать все возможное, чтобы прекратить насилие, войны и конфликты.

Большинство стартовых кластеров было расположено прямо на траве стадиона в городе Марафон

Перед стартом организаторы исторического марафона сообщили, что это спортивное мероприятие по традиции посвящается миру во всем мире

Спасаясь от дождя, участники искали в стартовом городке Марафона любое укрытие

Вперед и только вперед, а потом наверх и обратно вниз

Первые десять километров трассы довольно плоские, без подъемов и спусков. Маршрут пролегает по деревням. Селяне чуть ли не в домашних тапочках выходили приветствовать бегунов. Особенно впечатлили чудесные греческие бабушки, которые дарили пробегавшим ветви растущих тут по дороге и в местных огородах оливковых деревьев. В этих же огородах или просто в кустах многие бегуны останавливались, чтобы справить нужду. Туалетов по трассе было не очень много, поэтому жители и даже полиция снисходительно и с улыбкой смотрели на спортсменов, которые отправлялись на зеленые пит-стопы.

После первой «десятки» трасса начала понемногу усложняться: сперва один тягун (длинный подъем), потом другой, потом небольшой «торчок» (крутой подъем), потом спуск, поворот и снова тягун. Когда на 15-м километре мы поднялись на вершину живописного холма, откуда открывался вид на море, я спросил у ребят в майках греческого бегового клуба: «Вы не знаете, это самая высокая точка маршрута или как?» Они ответили со смехом: «О, нет, это не самая высокая. Максимум будет на 32-м километре, потом пойдут спуски». Я с осторожным оптимизмом поблагодарил за информацию.

Первую половину дистанции греческие боги помогали нам — солнце пряталось за плотные облака, дул ветерок, и бег по горкам в +20 проходил довольно легко. Но потом Зевс, видимо, решил дать нам продышаться и очистил небо от туч. И тут начались те самые горки — вверх, еще немного вверх, потом поворот, чуть-чуть вниз, потом опять вверх и еще вверх. Все больше людей на подъемах переходили на шаг. И здесь я мысленно поблагодарил организаторов за предусмотрительность: лимит прохождения марафона очень щадящий — восемь часов. (Для Московского, например, это шесть часов.) То есть на местных горках и по такой температуре люди могут немного пройтись пешком, отдохнуть и поберечь силы и здоровье, не боясь выйти из лимита и получить дисквалификацию.

Еще одним плюсом марафона можно назвать превосходное обеспечение водой и питанием. Вода и мокрые губки были через каждые 2,5 километра, питание (бананы) — через каждые 5. После 20 километров на пунктах питания стали раздавать изотоники, углеводные гели и колу. А после 20–25 километров, когда горки уже давали о себе знать напряжением в мышцах, дежурившие на трассе бригады медиков предлагали нанести на ноги и спину обезболивающие гели и спреи — и это действительно помогало.

Вдоль трассы постоянно встречались памятники архитектуры античного и византийского периодов

До финиша «Аутентичного марафона» остается всего 6,2 километра

Современная статуя бегуна в Афинах изготовлена из стекла

Браво! Паме!

Наконец мы добрались до 32-го километра. К этому моменту солнце уже палило, и бежать было особенно… интересно. Но тут очень помогла поддержка зрителей. Начинались пригороды Афин, и толпы местных, особенно детей, на обочине аплодировали бегунам и кричали: «Браво, браво!» и «Паме, паме!» («Вперед, вперед»). Кто-то вышел с самодельным плакатом «Сувлаки и пиво будут чуть позже» (сувлаки — греческое мясное блюдо). Где-то у трассы люди танцевали сиртаки, где-то выступал джазовый оркестр. Вообще, обстановка была очень уютной и теплой: люди выходили целыми семьями и хлопали бесконечной веренице запыхавшихся бегунов.

После 32-го километра начались крутые спуски. Еще неизвестно, что для бегуна сложнее — ведь в подъем надо просто забраться, а на спуске можно упасть и получить травму. Так что многие притормаживали, следя за каждым шагом. Примерно на 38-м километре мы вбежали в Афины. Там в тени от зданий стало чуть легче, но уже давала о себе знать усталость. Требовалось, как говорят спортсмены, «немного потерпеть и поработать». Ведь до финиша оставалось всего 5-6 километров. В Афинах людей на улицах было не очень много, но поддержки хватало. К тому же то тут, то там появлялся очередной памятник античной архитектуры, добавляя значимости моменту. Ближе к финишу трасса проходила у огромной современной стеклянной статуи стремительно несущегося бегуна.

Финиш забега находится на историческом афинском стадионе «Панатинаикос», построенном в 329 году до н. э.

Фото: Евгений Хвостик, Коммерсантъ Финиш забега находится на историческом афинском стадионе «Панатинаикос», построенном в 329 году до н. э.

Фото: Евгений Хвостик, Коммерсантъ

Наконец, показался поворот на стадион «Панатинаикос». Он был построен в 329 году до н. э. и уже тогда вмещал до 5 тыс зрителей. Впоследствии именно этот стадион был выбран Пьером де Кубертеном для проведения в 1896 году первых Олимпийских игр современности.

«Радуйтесь, афиняне, мы победили!» — пронеслась у меня в голове фраза, которую, по легенде, прокричал Фидиппид, добежав до финиша. После чего упал замертво. Но в мои планы последнее не входило.

Мы сделали круг почета по стадиону, получили медали финишеров, поздравления организаторов, воду и изотоник. Немного отдышавшись, бегуны начали разбредаться по станциям метро и гостиницам. Многие так и шли по городу в спортивной форме, с номерами на майках, потому что сил переодеться уже не осталось.

Когда я входил в свою гостиницу, местная сотрудница, гречанка по имени Хара, с ужасом посмотрела на меня и выдохнула: «Поздравляю…— и немного погодя добавила: — Может быть, я тоже когда-нибудь решусь на что-то подобное».