Двух чиновников в Удмуртии уволили после проверки на коррупцию

Двух начальников территориальных отделов администрации Селтинского района Удмуртии уволили из-за нарушения антикоррупционного законодательства при распоряжении имуществом. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Установлено, что в 2021-2024 годах они вносили ложные сведения в похозяйственные книги о наличии прав собственности на земельных участки на своих знакомых. После этого чиновники оформили фиктивные выписки и зарегистрировали право собственности на эти объекты для продажи третьим лицам.

Прокурор района внес представление главе района Василию Протопопову, в ходе рассмотрения которого чиновники уволились по собственному желанию. Тогда госнадзор обратился в Сюмсинский райсуд Удмуртии, который изменил формулировку прекращения трудовых отношений на увольнение в связи с утратой доверия.