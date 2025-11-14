Более 124 тыс. ветеранов ВОВ прошли диспансеризацию в 2025 году

Более 124 тыс. ветеранов Великой Отечественной войны прошли диспансеризацию по состоянию на 1 октября 2025 года, сообщили в правительстве РФ. По итогам медосмотров помощь врачей потребовалась 107 тыс. из них. На дому медицинскую помощь оказали 67,7 тыс. ветеранов.

Согласно закону «О ветеранах», статус ветерана ВОВ имеют участники боевых действий, работники оборонных предприятий, люди, имеющие наградные знаки «Житель блокадного Ленинграда», «Житель осажденного Севастополя» и «Житель осажденного Сталинграда». Также статус ветеранов ВОВ имеют граждане, работавшие в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев.

В январе 2025 года министр обороны Андрей Белоусов говорил, что в России проживают 7 тыс. ветеранов ВОВ — фронтовиков. Тогда он призывал власти «окружить их заботой» и «сделать так, чтобы ни один из них не остался без внимания».

Полина Мотызлевская