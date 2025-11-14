В Самарской области при покупке алкоголя можно подтвердить возраст через Max

В Самарской области в сети «Магнит» началось пилотное тестирование технологии подтверждения возраста покупателей с помощью мессенджера Max, сообщили в правительстве региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Пользователи Max теперь могут купить товары с возрастными ограничениями без предъявления паспорта. Для этого потребуется привязать аккаунт к порталу Госуслуг и создать цифровой ID. При покупке нужно отсканировать QR-код цифрового ID на кассе самообслуживания.

«Цифровой ID, как уверяют разработчики, полностью безопасен. Личные данные нигде не отображаются, а персональный QR-код обновляется каждые 30 секунд, поэтому передать его другому человеку не получится. Скриншот сделать тоже нельзя — вместо фотографии будет белый экран, так запрограммировано приложение. Для реализации проекта команда „Магнита“ адаптировала программное обеспечение касс самообслуживания и обеспечила полноценную интеграцию с инфраструктурой Max»,— говорится в сообщении областного правительства.

Технология будет тестироваться два месяца в десяти регионах страны. При положительной обратной связи проект может быть масштабирован на всю сеть. В Самарской области пилотная форма подтверждения возраста запущена в 14 гипермаркетах и около 250 магазинах формата «у дома».

Сабрина Самедова