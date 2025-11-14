«Нововведение облегчит жизнь порядочных УК и усложнит нерадивых»

В России управляющие компании обяжут предоставлять отчеты перед жильцами в единой форме. Об этом сообщил первый зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев. Ранее в стране не существовал универсальный формат, каждая компания отчитывалась перед жильцами по своему усмотрению. Это, по мнению парламентариев, не позволяло объективно сравнивать эффективность и анализировать финансовые потоки. Обновленную форму отчетности пока не представили. Однако известно, что начиная с первого квартала 2026 года, отчеты УК будут публиковаться в ГИС ЖКХ. Своим мнением о нововведении поделился председатель комитета по ЖКХ и жилищному реформированию «Опоры России», основатель УК «Жилкомресурс» и ООО «Уровень» Георгий Гудадзе:



«Сейчас все управляющие компании обязаны предоставлять ежегодный отчет о своей деятельности. Этот документ должен содержать информацию о доходах и расходах, выполненных работах и услугах, а также о состоянии общего имущества многоквартирного дома, о выполнении условий договора управления многоквартирным домом. Отчет должен быть размещен на сайте ГИС ЖКХ до конца первого квартала 2026 года, в соответствии с федеральным законом от 7 мая 2025 года №125-ФЗ “О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации”. Однако форма отчета не была утверждена законодательно и, скорее, носила формальный характер.

На сайте ГИС ЖКХ можно увидеть отчет компании, в котором и опытный экономист вряд ли разберется, либо примитивный “документ” из трех строк. Кроме того, в администрации и муниципалитеты управляющие организации не предоставляют отчеты. Закон это не предусматривает.

Нововведения по форме отчетов утвержденного стандарта очень актуальны и своевременны. Хотя форма еще не утверждена, мы рассчитываем, что законодатель учтет все нарекания, которые накопились, и отчет по-новому будет прозрачен и понятен для всех. Кстати, нововведения затронут не только форму отчета, но и обязательную информацию. Например, расход собранных средств, в том числе, суммы, поступающие от аренды общедомового имущества, цели, на которые расходуются деньги, и влияние на размер платы за жилищно-коммунальные услуги.

Такие документы также будут содержать подробную информацию о выполненных работах по ремонту общего имущества многоквартирного дома, стоимости использованных материалов, остатков средств и мерах по повышении энергоэффективности зданий. Кроме того, жильцы узнают, по какой цене закупают коммунальные ресурсы для дома и по какой — предоставляют их конечным потребителям.

С одной стороны, нововведение облегчит жизнь порядочных УК: к ним будет меньше вопросов со стороны собственников, так как в законе четко зафиксировано, какие именно данные о своей деятельности организация обязана отразить. С другой стороны, новшества усложнит жизнь нерадивых УК и заставит их внести корректировку в работу. Конечно, все это будет работать при наличии активных и грамотных собственников.

Успех работы и контроля управляющих компаний зависит от сопутствующих факторов. Например, единых стандартов определения качества работы, от степени благоустройства многоквартирных домов. Так что у законодателей есть поле для работы.

По моему мнению, нововведение является первым шагом для повышения прозрачности и качества работы УК. Это также будет способствовать уменьшению жалоб и обращений со стороны собственников. Им придется научиться грамотно оценивать размеры трат. И, возможно, принимать непопулярные решения. Например, об увеличении тарифа или о работах по повышению энергоэффективности дома».