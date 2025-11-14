Тренд дал по зубам

Тренд на зубные татуировки становится все популярнее в мире. Моду задает китайская молодежь. Некоторые стоматологические клиники предлагают пациентам украсить коронки и виниры специальными рисунками. Это могут быть как цветочные узоры, так и счастливые числа или фразы, узнал “Ъ FM”. Могут ли на этом тренде заработать российские клиники? Расскажет Александр Мезенцев.

В Китае спрос стал настолько высоким, что некоторые клиники начали сами предлагать гравировку в качестве бесплатного бонуса при установке коронок. При этом подходят такие импланты не каждому, подчеркнула владелец и директор клиники «Современная стоматология» Валерия Дмитриева: «Пока что в Москве из медийных личностей только рэперы к этому прибегают. Изготавливается это все обязательно "в цифре", сканируется и отдается в лабораторию. Пока на камушки запросов гораздо больше, чем на татуировки. Технически такой рисунок в краске не стирается. Вообще это идет от афроамериканцев, у которых крупные, большие зубы. В Америке такие медийные персоны привыкли широко улыбаться и привлекать такими татуировками внимание к себе».

Дент-арт когда-то пользовался популярностью в России, но продержался тогда не очень долго, вспоминает зубной техник со стажем более 30 лет Вячеслав Киреев: «Этот тренд косметический, не функциональный. Он возвращается в какой-то определенной прослойке. В конце девяностых-начале нулевых он уже появлялся. Пытались делать специальные искусственные коронки и в них вставлять драгоценные камни, но все это очень быстро сошло на нет, и до сих пор об этом даже никто и не вспоминает. Все зависит от рекламы. Клиники должны объявить о том, что они умеют и могут такие конструкции делать. Тогда клиенты станут целенаправленно обращаться именно туда, где это могут сделать».

Зубные татуировки не наносят прямо на эмаль. Рисунки на поверхности коронки или винира печатает 3D-принтер в лаборатории во время изготовления. Дополнительная техническая работа увеличивает цену такого импланта примерно в полтора раза, пояснила владелец и директор «Современной стоматологии» Валерия Дмитриева: «Эти коронки изготавливаются дольше по времени: набросок согласовывается с техником, решается, будут ли там использованы камушки, будет ли это выпуклый рисунок или цветной.

Конечно, это индивидуальный прайс, который начинается где-то от 45 тыс. руб. и может доходить и 100 тыс. руб. в зависимости от клиники и ее уровня».

От дент-арта легко избавиться, если он наскучил пациенту. Если нательные тату можно свести только лазером, то зубные — достаточно заменить другим имплантом. Клиникам это выгодно, говорит зубной технолог Вячеслав Киреев: «Это эксклюзив, а эксклюзив стоит всегда дороже. Не каждый техник такое может сделать. Ценообразование формируется не только от того, какова расходная часть у клиники. Здесь работает цепочка: если цена вырастает в лаборатории, она увеличится и у техника и в пропорциональном соотношении — у клиники».

У новой моды нашлись и критики. Некоторые стоматологи считают, что гравировка может снизить прочность коронки и ускорить ее износ. Впрочем, собеседники “Ъ FM” говорят, что эксклюзивность иногда стоит переплаты.

