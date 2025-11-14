Новые камеры фиксации нарушений ПДД установили на Окском съезде

Три новые камеры фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения установили на Окском съезде в Нижнем Новгороде, число комплексов увеличилось с двух до пяти. Об этом сообщили в Центре развития транспортных систем Нижегородской области.

Новые камеры фиксируют выезд автомобилей на выделенную полосу для общественного транспорта, использование телефонов за рулем, непристегнутые ремни безопасности и превышение скорости.

Расширение зоны контроля обеспечит преимущество движения общественного транспорта и позволит ускорить трафик. Камеры также необходимы для повышения дисциплины водителей, отметили в центре.

Владимир Зубарев