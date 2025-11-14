В Оренбуржье суд вынес приговор врачу-терапевту за взятку

В Сорочинске суд признал виновной врача-терапевта одного из отделений медицинского учреждения по ч. 3 ст. 290 УК РФ «Получение взятки должностным лицом». Об этом сообщают СУ СКР и прокуратура Оренбургской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

По версии следствия и суда, в 2021 году подсудимая занимала должность врача-терапевта и одновременно являлась заместителем председателя медицинской комиссии. Она получила через посредника от представителя коммерческой организации взятку «за выдачу подложных заключений работникам данной организации, без фактического прохождения ими медицинского обследования».

Суд назначил наказание в виде штрафа в размере 540 тыс. руб. с лишением права заниматься врачебной деятельностью, связанной с оформлением заключений медицинских осмотров работников, на два года.

Руфия Кутляева