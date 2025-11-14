Axios: Белый дом будет больше информировать Конгресс о военных операциях

Администрация президента США Дональда Трампа планирует больше информировать Конгресс о проведении военных операций различной степени секретности. Об этом сообщил Axios со ссылкой на источники. По данным портала, Белый дом также планирует вновь согласовывать поставки американских вооружений другим странам.

Члены Конгресса неоднократно выражали недовольство тем, что Белый дом не согласовывает с законодателями удары по судам в Карибском море и не приводит основания для обоснования таких атак. Конгрессмены считают, что такая практика противоречит сложившейся норме.

На этой неделе, пишет Axios, Госдепартамент направил Конгрессу около 20 проектов уведомлений о военных поставках на десятки миллиардов долларов. А в ближайшее время Белый дом планирует проводить больше секретных брифингов по военным операциям для законодателей.

Лусине Баласян