Ученые Иннополиса создали «виртуальный микроскоп» на основе химерных сеток

Исследователи Университета Иннополис, МФТИ и НИИСИ разработали «виртуальный микроскоп», который точнее моделирует упругие волны в сложных средах. Информация об этом опубликована в издании «Naked Science».

Использование химерных сеток позволяет одновременно повысить точность и снизить ресурсоемкость компьютерного моделирования. Это важно для поиска полезных ископаемых, проверки состояния мостов, трубопроводов, рельсов и других объектов инфраструктуры.

В будущем ученые планируют улучшить алгоритмы, особенно методы обмена информацией между различными типами сеток, чтобы еще больше повысить точность моделирования.

Анна Кайдалова