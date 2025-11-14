Бывший работник ФСИН получил 4 года колонии за пронос телефона заключенному

Бывшего сотрудника ГУФСИН России по Ростовской области приговорили к четырем годам колонии строгого режима за получение взятки в 40 тыс. руб. за пронос мобильного телефона в следственный изолятор. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Суд признал работника виновным в преступлении по ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки). Следствие и суд установили, что в январе 2025 года обвиняемый, используя служебное положение, получил через супругу одного из осужденных 40 тыс. руб. за пронос мобильного устройства на территорию СИЗО и передачу его заключенному.

Противоправные действия выявили в ходе оперативно-разыскных мероприятий, которые провело УСБ ГУФСИН России по Ростовской области. У фигуранта изъяли денежные средства, являвшиеся предметом полученной взятки.

Помимо лишения свободы, суд назначил осужденному штраф в размере 400 тыс. руб. и запретил занимать должности на государственной службе, связанные с осуществлением функций представителя власти, на три года.

Доказательства по делу собрал следственный отдел по Аксайскому району следственного управления СК России по Ростовской области.

Валентина Любашенко