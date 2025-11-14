Глава ЦБ признала ошибкой сигнал о смягчении ДКП в 2024 году

Председатель Центрального банка (ЦБ) России Эльвира Набиуллина заявила об ошибке регулятора в коммуникации по вопросам ключевой ставки. По ее словам, из-за неверной интерпретации сигнала на рынке возросла кредитная активность.

Председатель Центрального банка (ЦБ) России Эльвира Набиуллина



«В прошлом году у нас была ошибка в коммуникациях, мы повысили ключевую ставку до 16%. Но объяснили, что понизим ее в случае снижения инфляции», – отметила госпожа Набиуллина на «Конгрессе финансистов Казахстана 2025» (цитата по ТАСС).

Как поясняет глава ЦБ, бизнес брал много кредитов по плавающим ставкам, ожидая их быстрого снижения. Но не учел, что снижение ставки планировалось только при условиях падения инфляции.

Ранее в пресс-службе регулятора заявили, что 19 декабря запланировано заседание Совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки.